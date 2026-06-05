Ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών και μπαζών- Παράνομες και αυτοσχέδιες χωματερές
Εξοργιστική είναι η ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών, μπαζών στρωμάτων, παλαιών επίπλων και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς σε διάφορα σημεία της Αττικής.
Το χειρότερο είναι, ότι το ίδιο το κράτος και οι φορείς του δεν κάνουν τίποτα για να εφαρμόσουν την κείμενη νομοθεσία.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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