Αιματηρή συμπλοκή για το μεροκάμματο στην Κρήτη

Έλυσαν τις διαφορές τους με τα μαχαίρια με αποτέλεσμα ένας άντρας να δεχτεί μαχαιριές στην κοιλιά, στα πλευρά και στα χέρια. Η αιτία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία τη δουλειά που έπιασε το θύμα στον ίδιο εργοδότη με τους δύο ομοεθνείς του, στην Άρβη του Δήμου Βιάννου στην Κρήτη.

Οι τρείς άνδρες άρχισαν να διαπληκτίζονται με αποτέλεσμα να ξεφύγει ο έλεγχος . Τότε ένας από τους δύο φέρεται να επιτέθηκε στον 25χρονο με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα, στα πλευρά και στα χέρια.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βιάννου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μετά την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας, πήρε εξιτήριο.