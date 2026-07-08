Αιματηρή καταδίωξη στο Άργος: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας οι αστυνομικοί

Αιματηρή καταδίωξη που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου από πυρά αστυνομικών είχαμε στο Άργος. Ο νεαρός που νοσηλευται σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο οδηγούσε το αυτοκίνητο της μητέρας του δεν σταμάτησε σε μπλόκα αστυνομικών. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης οι αστυνομικοί -όπως υποστηρίζουν -πυροβόλησαν στον αέρα αλλά μια σφαίρα τον τραυμάτισε στο κεφάλι. Οι δυο αστυνομικοι συνεληφθησαν.

Μας ενημερώνει ο απεσταλμένος της τηλεόρασης του Alpha στο Άργος, Άλκης Παππάς.