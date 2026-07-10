Αιματηρή επίθεση στο Άργος – Στην ανακρίτρια οι δύο αστυνομικοί

Μάχη στην εντατική δίνει ο 20χρονος που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς στο Αργός. Ενδεικτική της κατάστασής του είναι η δήλωση της δικηγόρου του πως αν ζήσει, δεν θα είναι κανονικός άνθρωπος, με τεράστιες εγκεφαλικές βλάβες που έχει υποστεί. Οι αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο.