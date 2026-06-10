Αιγιαλεία -Συνελήφθη για τη διπλή ανθρωποκτονία ο σύντροφος της 54χρονης

Συνελήφθη στο Αίγιο, από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αιγιαλείας ένας αλλοδαπός άνδρας κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της και παράβαση του Νόμου περί όπλων .

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