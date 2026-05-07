Αυτοδικία στην Κρήτη – Καρέ καρέ η δολοφονία του 21χρονου
Ράγισαν καρδιές στον Μυλοπόταμο
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Νικήστρατο που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του πατέρα του καλύτερου του φίλου.
Νέα ντοκουμέντα αποτυπώνουν τα τελευταία δευτερόλεπτα της φονικής εκδίκησης.
Ο νεαρός έμελλε να πέσει νεκρός την ημέρα των γενεθλίων του.
Ο πόνος αβάστακτος για γονείς, συγγενείς και φίλους, οι οποίοι πριν από λίγο, είπαν το στερνό αντίο στον άτυχο Νίκηστρατο.
