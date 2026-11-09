ΑΑΔΕ: Επιστρατεύει το ΑΙ για “μπλόκο” σε αχυρανθρώπους

Η έρευνα για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – μαμούθ είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς αναζητούνται δύο πρόσωπα κλειδιά σε αυτή την υπόθεση. Eίναι δύο οι επιχειρηματίες, με πολλά καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Η ΑΑΔΕ, ενεργοποιεί έναν νέο μηχανισμό για να μπλοκάρει αντίστοιχες περιπτώσεις με αχυρανθρώπους.

Μας ενημερώνει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης.