LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οι Κόρες της Αρετής

Οι Κόρες της Αρετής

22:00
ALPHA NEWS

ΑΑΔΕ: Επιστρατεύει το ΑΙ για “μπλόκο” σε αχυρανθρώπους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/11/2026 20:57

Η έρευνα για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – μαμούθ είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς αναζητούνται δύο πρόσωπα κλειδιά σε αυτή την υπόθεση. Eίναι δύο οι επιχειρηματίες, με πολλά καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Η ΑΑΔΕ, ενεργοποιεί έναν νέο μηχανισμό για να μπλοκάρει αντίστοιχες περιπτώσεις με αχυρανθρώπους.

Μας ενημερώνει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης