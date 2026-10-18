Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα -Επικίνδυνη προσπέραση στην Κρήτη

Οδηγός αυτοκινήτου επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση, αγνοώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, κοντά στη Σούδα, στα Χανιά.

Στο βίντεο διακρίνεται το λευκό ΙΧ περνά στο αντίθετο ρεύμα, λίγο πριν από δεξιά στροφή.

Η εμφάνιση αυτοκινήτου από την αντίθετη κατεύθυνση αναγκάζει τον οδηγό να επιστρέψει στη λωρίδα του. Η κίνησή του δημιουργεί κίνδυνο σύγκρουσης, τόσο με το διερχόμενο όχημα όσο και με τα αυτοκίνητα που ακολουθούν.

Το περιστατικό κατέγραψε συνοδηγός οχήματος που είχε προσπεράσει το λευκό αυτοκίνητο λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για σύγκρουση ή τραυματισμούς.

Μας ενημερώνει ο ΆΛκης Παππάς.