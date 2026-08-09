4χρονος πνίγηκε σε πισίνα beach bar στην Πάρο

Χωρίς εποπτεία, στον χώρο που υπάρχει πισίνα στο beach bar, φαίνεται πως βρέθηκε – υπο αδιευκρίνιστες συνθήκες – το άτυχο τετράχρονο αγοράκι που πνίγηκε στην Πάρο.

Παρά τις επιτόπιες προσπάθειες εργαζόμενου της επιχείρησης, αλλά και στο κέντρο υγείας δυστυχώς δεν κατάφερε το παιδί να σωθεί.