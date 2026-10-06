2 συλλήψεις για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών

Δύο άτομα συνελήφθησαν για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων που έγιναν χθες το απόγευμα και το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά ελέγχθηκαν 108 άτομα και 9 οχήματα, ενώ 11 άτομα προσήχθησαν.

Στοχευμένοι έλεγχοι στην Πλατεία Αριστοτέλους

Η δράση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Αριστοτέλους, με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Θα συνεχιστούν οι αστυνομικές δράσεις

Οι αστυνομικοί έλεγχοι δεν περιορίζονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως αναφέρεται, οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης.