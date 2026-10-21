Στα προημιτελικά του Amalty Open o Τσιτσιπάς

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση και χωρίς να αφήσει περιθώρια στον αντίπαλό του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Almaty Open (ATP 250), επικρατώντας του Μιχαΐλ Κουκούσκιν με 6-1, 6-2 σε μόλις 62 λεπτά.

Το Νο 39 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει στους «8» τον Αυστραλό Τζέιμς Ντάκγουορθ (Νο 73), ο οποίος απέκλεισε τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο 23).

Η συγκεκριμένη νίκη έδωσε στον Τσιτσιπά πολύτιμους βαθμούς, ανεβάζοντάς τον στο Νο 35 του live ranking. Στόχος του έλληνα τεννίστα είναι να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την πρώτη 30άδα, ώστε να διεκδικήσει θέση στους seeded του Australian Open.