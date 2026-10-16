Ολυμπιακός: Ο Έσε έκρινε το χθεσινό ματς με τη Μαρσέιγ

Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία, με γκολ του Σαντιάγκο Έσε στο 42ο λεπτό, και έφτασε τις δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες στη League Phase του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» άντεξαν την πίεση των Γάλλων στο «Βελοντρόμ» και πανηγύρισαν ένα σπουδαίο εκτός έδρας αποτέλεσμα, που τους έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Έσε χτύπησε στο 42΄

Στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να περιορίσει τον ενθουσιασμό της Μαρσέιγ, η οποία είχε την κατοχή της μπάλας και κέρδισε αρκετές στατικές φάσεις.

Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, δυσκολεύτηκαν να απειλήσουν ουσιαστικά την εστία του Ορτέγκα. Στο 38ο λεπτό, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε δυνατό σουτ του Αμπντάλα, κρατώντας το μηδέν.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι Πειραιώτες βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά και ο Σαντιάγκο Έσε με κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 42΄. Ο Ολυμπιακός αξιοποίησε την ευκαιρία του και πήγε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.

Η πίεση της Μαρσέιγ και οι επεμβάσεις του Ορτέγκα

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μαρσέιγ ανέβασε την πίεσή της, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να αμυνθεί αποτελεσματικά για να διατηρήσει το προβάδισμά του.

Στο 59ο λεπτό, ο Ρέτσος πραγματοποίησε καθοριστική προβολή και σταμάτησε μια φάση που απειλούσε να καταλήξει σε γκολ για τους γηπεδούχους.

Στη συνέχεια, ο Ορτέγκα κράτησε όρθια την ομάδα του με σημαντικές επεμβάσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» άντεξαν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έφυγαν από τη Γαλλία με τους τρεις βαθμούς.

Δύο νίκες σε δύο αγώνες για τον Ολυμπιακό

Με το 1-0 απέναντι στη Μαρσέιγ, ο Ολυμπιακός έφτασε τις δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη League Phase του Europa League και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το γκολ του Έσε και η αμυντική αντοχή των Πειραιωτών στο «Βελοντρόμ» έκριναν την αναμέτρηση, με την ελληνική ομάδα να παίρνει μια σημαντική ευρωπαϊκή νίκη μακριά από την έδρα της.