Λευτέρης Πετρούνιας: Προκρίθηκε στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος

Ο Λευτέρης Πετρούνιας το έκανε ξανά, καθώς προκρίθηκε στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ρότερνταμ.

Ο Ολυμπιονίκης το πέτυχε αυτό για 8η φορά στην ένδοξη καριέρα του και κατευθύνεται στον τελικό, καταλαμβάνοντας την 8η θέση με 14,033 βαθμούς στον προκριματικό.

Μερικές φορές, τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζεις… αλλά ίσως τελικά γίνονται ακριβώς όπως πρέπει τονίζει με αναρτηρτησή του το ΄΄χρυσό΄΄ παιδί της Ελλάδας .

΄΄Το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει στην προσγείωση μας έκανε να περάσουμε τα πιο έντονα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της αναμονής μέχρι να εξασφαλιστεί η πρόκριση βιώνοντας το μεγαλύτερο θρίλερ που έχω ζήσει ποτέ σε διοργάνωση περιμένοντας και την βαθμολογία του τελευταίου αθλητή του αγώνα (141 αθλητές)

Έφτασα μια ανάσα από το να χάσω τον τελικό, αλλά τελικά, με λίγη τύχη και πολλή πίστη, κατάφερα να προκριθώ 8ος στον τελικό των κρίκων! Ίσως έτσι έπρεπε να γίνει και ξέρω το γιατί, ξέρω επίσης ότι η ευκαιρία είναι εδώ και είμαι έτοιμος να την αρπάξω .Τώρα αφήνουμε τα πάντα πίσω και πάμε δυνατά για τον τελικό! Η μάχη συνεχίζεται΄΄ .