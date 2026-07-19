Αυλαία στο Μουντιάλ

Ο 104ος-και τελευταίος- αγώνας στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 φέρνει αντιμέτωπους στο New York New Jersey Stadium (19/7, 22:00) την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία με την τελευταία πρωταθλήτρια κόσμου και Νότιας Αμερικής Αργεντινή.

Η αυλαία του μεγαλύτερου τουρνουά στην ιστορία στον πυρετό ενός μεγάλου αγώνα μεταξύ του αστέρα της Αργεντινής Λιονέλ Μέσι και του…κομήτη της Ισπανίας Λαμίν Γιαμάλ, στον 23ο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, που για πρώτη φορά θα έχει ημίχρονο διάρκειας πέραν των 15′, απο 20 έως 30 λεπτά, λόγω του «Halftime Show».

Τέσσερα χρόνια μετά την Ντόχα, η Αργεντινή μπορεί να κερδίσει έναν δεύτερο συνεχόμενο τίτλο, μια πρωτόγνωρη επίδοση από τη Βραζιλία των Πελέ, Βάβα και Γκαρίντσα το 1962.

Οι «κυανόλευκοι» έφτασαν με χαμηλούς τόνους σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά μετατράπηκαν σε ένα «ψυχρό τέρας» που ξεπέρασε τα εμπόδια το ένα μετά το άλλο με αντοχή, αλληλεγγύη και την καθοδήγηση του μοναδικού Λιονέλ Μέσι.

Στο λυκόφως της καριέρας του, ο 39χρονος αρχηγός της εθνικής Αργεντινής ονειρεύεται να χαρίσει στη χώρα και τον εαυτό του ένα δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μέσι με τις οκτώ «Χρυσές Μπάλες» συνοδεύεται από έναν στρατό στην υπηρεσία του: οι «υπολοχαγοί» του Ροντρίγκο Ντε Πολ και Αλέξις Μακ Άλιστερ στη μέση, ο «στρατιώτης» Νίκολας Οταμέντι και ο «σύντροφός» του Κριστιάν Ρομέρο στην άμυνα, ο μοναδικός τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες και ο εκπληκτικός Χουλιάν Άλβαρες στην επίθεση.

Η Αργεντινή θα οδηγηθεί επίσης από τη φανταστική ορμή των δεκάδων χιλιάδων φιλάθλων της. Απέναντί της η Ισπανία, που επιθυμεί να ξανακάνει το…νταμπλ, όπως το 2010, όταν κατέκτησε το μοναδικό παγκόσμιο τρόπαιο στην ιστορία της, δύο χρόνια μετά το Euro 2008. Έτσι και τώρα, με φόρα από 37 ματς χωρίς ήττα , θέλει να…διπλώσει το Euro 2024, με τον παγκόσμιο τίτλο στη Νέα Υόρκη. Έχοντας μία πλειάδα αστέρων και το παιδί-θαύμα Λαμίν Γιαμάλ.

Η Ισπανία

Η Ισπανία έφτασε στον τελικό αφού επικράτησε του φαβορί Γαλλίας στα ημιτελικά. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έλεγξε τον αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος, πνίγοντας την ισχυρή επίθεση της Γαλλίας μέσα από μεγάλα διαστήματα κατοχής και ακριβούς τελειώματος. Αυτός ο ημιτελικός αγώνας εναντίον των «Μπλε» ήταν το αποκορύφωμα της μέχρι στιγμής πορείας της Ισπανίας.

Η «Λα Ρόχα» μετά την ισοπαλία χωρίς σκορ στον εναρκτήριο αγώνα τους με το Πράσινο Ακρωτήρι, αναπλήρωσε το αργό ξεκίνημά της πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και στη συνέχεια με νίκη 1-0 επί της δυναμικής Ουρουγουάης.

Πέρασε στη φάση των «32» με μια άνετη νίκη 3-0 επί της Αυστρίας. Αλλά στους επόμενους δύο γύρους χρειάστηκαν τα νικητήρια γκολ του Μίκελ Μερίνο στις καθυστερήσεις για να ξεπεράσει δύσκολους Ευρωπαίους αντιπάλους.

Το πρώτο γκολ του Μερίνο, στη φάση των «16», ήρθε εναντίον της Πορτογαλίας (1-0). Ακολούθησε μια δεύτερη νίκη στα τελευταία λεπτά εναντίον του Βελγίου (2-1) σε έναν αγώνα στον οποίο δέχτηκαν αυτό που μέχρι στιγμής ήταν το μοναδικό γκολ τους στο τουρνουά.

Η Κυριακή θα σηματοδοτήσει την πρώτη επιστροφή της Ισπανίας σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου από τότε που σήκωσε το τρόπαιο το 2010, όταν αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική.

Η Αργεντινή

Η Αργεντινή έχει ακολουθήσει έναν δύσκολο, αν και συναρπαστικό, δρόμο προς τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και τον έβδομο συνολικά. Οι κάτοχοι του τίτλου ξεκίνησαν την αγωνιστική τους πορεία με τρεις συνεχόμενες νίκες στη φάση των ομίλων, με επικεφαλής τον εξαιρετικό Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πλέον έχει οκτώ γκολ σε αυτό το τουρνουά και 21-ρεκόρ σε όλη τη μακρά καριέρα του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Αλμπισελέστε νίκησε την Αλγερία με 3-0 χάρη σε ένα χατ-τρικ του Μέσι, την Αυστρία με 2-0 χάρη σε δύο ακόμα γκολ του, και στη συνέχεια την Ιορδανία με 3-1 (με ένα ακόμη γκολ του Μέσι) για να ολοκληρώσει μια τέλεια φάση των ομίλων. Στη νοκ-άουτ φάση, ο δρόμος της έγινε πολύ πιο δύσκολος. Οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι χρειάστηκαν παράταση για να νικήσουν την αήττητη ομάδα του «Πράσινου Ακρωτηρίου» σε ένα θρίλερ 3-2.

Στους «16», το σκορ ήταν το ίδιο και ο αγώνας ακόμα πιο δραματικός: η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2-0 πριν από το 79ο λεπτό, αλλά η Αργεντινή ανέτρεψε το σενάριο, κάνοντας μια ιστορική ανατροπή για να κερδίσει με 3-2.

Στους οκτώ τελευταίους, η Αργεντινή χρειάστηκε την παράταση για να νικήσει (3-1) τελικά την Ελβετία που είχε μείνει με δέκα παίκτες από το 72ο λεπτό. Το δράμα δεν σταμάτησε στον ημιτελικό εναντίον της Αγγλίας, η οποία πήρε το προβάδισμα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου χάρη στον Άντονι Γκόρντον και φαινόταν έτοιμη. Ωστόσο, η Αλμπιτσελέστε ανέκαμψε με δύο ασίστ του Μέσι (2-1) και γκολ των ΄Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες.

Ως αποτέλεσμα, η Αργεντινή επιστρέφει τώρα στα τελευταία τέσσερα χρόνια μετά τη νίκη της στο Κατάρ 2022 επί της Γαλλίας, και για άλλη μια φορά ευρωπαϊκή ομάδα στέκεται ανάμεσα σε αυτήν και το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Ζαχάρης.