7o Παμμικρασιατικό Αντάμωμα : Γιορτή συγκίνησης, μνήμης και παράδοσης

Η Νέα Ιωνία πλημμύρισε χρώματα, αφηγήσεις, όνειρα, σκέψεις από την Μικρά Ασία. Χορός, τραγούδι και κάθε λογής παραδοσιακές φορεσιές από την αλησμόνητη πατρίδα πλημμύρισαν το βράδυ του Σαββάτου το γήπεδο του Ίκαρου της Νέας Ιωνίας στο 7ο Αντάμωμα Μικρασιατικών Συλλόγων.

60 σωματεία και πάνω από 2000 χορευτές ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα και συναντήθηκαν ξανά πιστοί στο ετήσιο ραντεβού ζωντανεύοντας την μικρασιατική παράδοση, την ιστορία και μνήμες από την προσφυγιά και τον ξεριζωμό. Το γήπεδο κατακλύστηκε από ανθρώπους από την πρωτεύουσα και από όλη την Ελλάδα.

Για την ανάγκη δημιουργίας του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού στην πόλη που χτύπησε η καρδιά της προσφυγιάς μίλησε ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας και οι πρόεδροι των τοπικών σωματείων και συλλόγων.

Η εκδήλωση άνοιξε με την καθιερωμένη παράδοση του λαβάρου από τον δήμαρχο Ηρακλείου Κρήτης, περσινό οικοδεσπότη της εκδήλωσης, στον Δήμαρχο Νέας Ιωνίας.