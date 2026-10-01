UEFA Nations League: Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας πριν τον αγώνα με την Ολλανδία

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο, μίλησε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, λίγο πριν την αναμέτρηση με την Ολλανδία στην Τούμπα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Nations League.

Ο ποδοσφαιριστής κλήθηκε από την Εθνική, μετά τον τραυματισμό του Βαγιαννίδη. “Είναι όνειρο κάθε έλληνα ποδοσφαιριστεί να συμμετέχει στην Εθνική” λέει στην κάμερα του Alpha.

Όπως είπε, οι συμπαίκτες του τον υποδέχτηκαν θερμότατα και με χαρά στην ομάδα.