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UEFA Nations League: Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας πριν τον αγώνα με την Ολλανδία

UEFA NATIONS LEAGUE
01/10/2026 20:24
UEFA Nations League: Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας πριν τον αγώνα με την Ολλανδία
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Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο, μίλησε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, λίγο πριν την αναμέτρηση με την Ολλανδία στην Τούμπα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Nations League.

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Ο ποδοσφαιριστής κλήθηκε από την Εθνική, μετά τον τραυματισμό του Βαγιαννίδη. “Είναι όνειρο κάθε έλληνα ποδοσφαιριστεί να συμμετέχει στην Εθνική” λέει στην κάμερα του Alpha.

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Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας στην Εθνική

Όπως είπε, οι συμπαίκτες του τον υποδέχτηκαν θερμότατα και με χαρά στην ομάδα.

 

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