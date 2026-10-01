UEFA Nations League: Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας πριν τον αγώνα με την Ολλανδία
Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο, μίλησε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, λίγο πριν την αναμέτρηση με την Ολλανδία στην Τούμπα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Nations League.
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Ο ποδοσφαιριστής κλήθηκε από την Εθνική, μετά τον τραυματισμό του Βαγιαννίδη. “Είναι όνειρο κάθε έλληνα ποδοσφαιριστεί να συμμετέχει στην Εθνική” λέει στην κάμερα του Alpha.
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Όπως είπε, οι συμπαίκτες του τον υποδέχτηκαν θερμότατα και με χαρά στην ομάδα.
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