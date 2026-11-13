Μανώλης Σάλιακας: Έχουμε την ποιότητα για να κερδίσουμε τις μεγάλες ομάδες

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα με την Ολλανδία ο Μανώλης Σάλιακας.

“Όλα τα παιδιά είναι έτοιμα και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Έχουμε την ποιότητα να κερδίσουμε και αυτές τις μεγάλες ομάδες” είπε ο παίκτης.

“Στο γήπεδο του Άμστερνταμ βρίσκονται 5.000 Έλληνες οι οποίοι δίνουν τον παλμό και εμψυχώνουν τους παίκτες της γαλανόλευκης. Όπου και να πάμε υπάρχουν Έλληνες. Έτσι και σήμερα, χιλιάδες κόσμολυ είναι εδώ και μας δίνουν κίνητρο να παίξουμε για όλους τολυς Έλληνες.”