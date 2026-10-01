Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Πρέπει να έχουμε την ίδια συγκέντρωση με τον προηγούμενο αγώνα

Στον Σπύρο Νάσιο και τον Alpha μίλησε ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς λίγα λεπτά πριν την σέντρα της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία.

Ο προπονητής είπε πως το “κλειδί” είναι να παίξει η ομάδα το ίδιο συγκεντρωμένα με τον αγώνα με την Γερμανία και να γίνει πιο απειλητική.

Σχετικά με τον τρόπο που παίζει η Ολλανδία, είπε χαρακτηριστικά “Η Ολλανδία παίζει παραδοσιακό ποδόσφαιρο, με μεγάλη ποιότητα και ταχύτητα στην επίθεση”.