Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Πρέπει να έχουμε την ίδια συγκέντρωση με τον προηγούμενο αγώνα
Στον Σπύρο Νάσιο και τον Alpha μίλησε ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς λίγα λεπτά πριν την σέντρα της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία.
Ο προπονητής είπε πως το “κλειδί” είναι να παίξει η ομάδα το ίδιο συγκεντρωμένα με τον αγώνα με την Γερμανία και να γίνει πιο απειλητική.
Σχετικά με τον τρόπο που παίζει η Ολλανδία, είπε χαρακτηριστικά “Η Ολλανδία παίζει παραδοσιακό ποδόσφαιρο, με μεγάλη ποιότητα και ταχύτητα στην επίθεση”.
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