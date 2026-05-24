Ντ. Τραμπ: Ο ιρανικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ εωσότου υπογραφεί μια συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είπε στους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν μια συμφωνία με την Τεχεράνη, διότι “ο χρόνος είναι με το μέρος μας”, λιγότερο από μία ημέρα αφού ανακοίνωσε πως μια συμφωνία με την Τεχεράνη τελεί υπό εκτενείς διαπραγματεύσεις.

“Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ εωσότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί μία συμφωνία. Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά”, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “δεν πρέπει να υπάρξουν λάθη! Η σχέση μας με το Ιράν καθίσταται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική”.

