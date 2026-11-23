Λίγες μόλις ώρες αφότου αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης με τον μουσικό Μαξ Μοράντο (Maxx Morando), η Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus) δημοσίευσε στο Instagram τα επίσημα γαμήλια πορτρέτα τους, με το ζευγάρι να ποζάρει σε ένα από αυτά παρέα με τον αγαπημένο του σκύλο. Η τραγουδίστρια συνόδευσε τις φωτογραφίες με μια μίνιμαλ λεζάντα, αναγράφοντας μόνο τα αρχικά τους «M + M» και την ημερομηνία της τελετής («11.21.26»).

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Όπως αναφέρει το περιοδικό People, ο γάμος έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, στον υπαίθριο χώρο της ιστορικής έπαυλης στο Παλμ Σπρινγκς που ανήκε παλαιότερα στον Φρανκ Σινάτρα (Frank Sinatra). Την τελετή πραγματοποίησε ο στενός φίλος και συνεργάτης της Σάιρους, Γουέιν Κόιν (Wayne Coyne), επικεφαλής του συγκροτήματος Flaming Lips.