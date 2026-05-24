M. Ρούμπιο: Αργότερα σήμερα θα μπορούσε να υπάρξει ανακοίνωση αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν. «Πιστεύω ότι είναι πιθανόν, τις επόμενες ώρες, ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
