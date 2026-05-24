Ιρανική πηγή: Η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο

Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή, δήλωσε σήμερα στο Reuters, ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο.

Η πηγή, δήλωσε ότι, το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο», δήλωσε η πηγή.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ