Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη επ’αυτοφόρω 50χρονος με ναρκωτικά

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε χτες το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη, ένας 50χρονος ημεδαπός. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω για κατοχή και διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, βάζοντας τέλος στη δράση του.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 50χρονου μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Μετά από συστηματικές διασταυρώσεις και εξακριβώσεις στοιχείων, οι αστυνομικοί πιστοποίησαν την εγκληματική του δράση στο εμπόριο ναρκωτικών. Στη συνέχεια, οργάνωσαν την επιχείρηση και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Στις έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

284 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μοιρασμένα σε 2 νάιλον σακουλάκια

Το χρηματικό ποσό των 3.490 ευρώ

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

1 συσκευή κινητού τηλεφώνου

Γνώριμος των Αρχών

Όπως αποδείχθηκε, ο 50χρονος δεν ήταν πρωτάρης. Έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αλλά και για αδικήματα όπως απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ήδη στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.