Στο ψυχιατρείο ο «μποξέρ» οδηγός – Χτύπησε και τραυμάτισε γυναίκα

Είχε τραυματίσει και στη Θηβών νεαρό με κατσαβίδι

Στο ψυχιατρείο οδηγείται ο 30χρονος οδηγός, που γρονθοκόπησε μια γυναίκα οδηγό, στο Ίλιον.

Θα δείτε τι λέει το θύμα της επίθεσης, αποκλειστικά στον Alpha.

Ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν σύμφωνα με την Αστυνομία.. Είχε επιτεθεί ξανά σε οδηγό και μάλιστα με κατσαβίδι.