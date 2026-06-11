Στο ψυχιατρείο ο «μποξέρ» οδηγός – Χτύπησε και τραυμάτισε γυναίκα
Είχε τραυματίσει και στη Θηβών νεαρό με κατσαβίδι
Στο ψυχιατρείο οδηγείται ο 30χρονος οδηγός, που γρονθοκόπησε μια γυναίκα οδηγό, στο Ίλιον.
Θα δείτε τι λέει το θύμα της επίθεσης, αποκλειστικά στον Alpha.
Ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν σύμφωνα με την Αστυνομία.. Είχε επιτεθεί ξανά σε οδηγό και μάλιστα με κατσαβίδι.
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