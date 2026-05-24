Συνελήφθη σε περιοχή της Χαλκιδικής αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη αλλοδαπού άνδρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, το βράδυ της Παρασκευής, σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, ο άνδρας εντοπίστηκε και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους ενός γραμμαρίου, το ποσό των 120 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνες που ακολούθησαν σε δύο οικίες που χρησιμοποιούσε σε περιοχές της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 106 γραμμαρίων, συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη βάρους 1,5 γραμμαρίου, φιαλίδιο με μεθαδόνη βάρους 26,6 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 5,9 γραμμαρίων, συσκευασία με ηρωίνη βάρους 1,4 γραμμαρίου, τρεις συσκευασίες με κρυσταλλική αμφεταμίνη (MDMA) συνολικού βάρους 4,1 γραμμαρίων, τρία ναρκωτικά δισκία και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

