Παλαιστίνιος τρομοκράτης στην Ελλάδα – Ψάχνουν για πυρήνα της Χαμάς

Στοιχεία από το κινητό τηλέφωνο του Παλαιστίνιου που έχει ομολογήσει ότι είχε σχέσεις με τη Χαμάς, αναζητούν οι αρχές στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τους συνεργούς του.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει δύο νέα πρόσωπα με τα οποία είχε επαφή.

Ένα από αυτά ταυτοποιήθηκε και αναζητείται από τις αρχές στην Κύπρο.