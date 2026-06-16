Επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλ. Γιωτόπουλος

Επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκισή του. Το Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, έκανε δεκτή την αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο είχε εγκρίνει το αίτημα αποφυλάκισης του καταδικασμένου ως ηγετικού στελέχους της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη». Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην άμεση επανεκκίνηση των διαδικασιών για την επιστροφή του στη φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετέβη χθες το απόγευμα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, στον Κορυδαλλό προκειμένου να τεθεί εκ νέου υπό κράτηση. Ωστόσο, η εκτέλεση της δικαστικής απόφασης δεν κατέστη άμεσα δυνατή λόγω διαδικαστικών εκκρεμοτήτων που σχετίζονταν με την έκδοση του νέου φυλακιστηρίου.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες παρέμεινε υπό κράτηση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για τις απαραίτητες δικαστικές διαδικασίες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου και επανεισήχθη στην ειδική πτέρυγα κράτησης.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ