Δώδεκα άτομα ταυτοποιήθηκαν για κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη

Στο σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος δώδεκα ατόμων για υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, στο πλαίσιο ερευνών για αδικήματα που διαπράχθηκαν το προηγούμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι δικογραφίες αφορούν συνολικά πέντε περιπτώσεις διακεκριμένης κλοπής, εκ των οποίων τέσσερις διαρρήξεις οικιών και μία κλοπή Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, καθώς και δέκα περιπτώσεις κλοπής, που περιλαμβάνουν δύο διαρρήξεις κατοικιών, πέντε διαρρήξεις οχημάτων και τρεις διαρρήξεις καταστημάτων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η συνολική λεία των δραστών ανέρχεται σε 2.473 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκαν και αντικείμενα αξίας άνω των 3.550 ευρώ. Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ