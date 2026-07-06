Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης περιπατητών σε Λαμία και Χανιά, με την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή της Δίβρης Λαμίας, δύο 19χρονοι περιπατητές ουγγρικής καταγωγής αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσαν το 112 ζητώντας βοήθεια.

Μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ.

Οι διασώστες εντόπισαν τους δύο νεαρούς και τους μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Λίγες ώρες αργότερα, ολοκληρώθηκε ακόμη μία επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι της Ίμπρου, στον Δήμο Σφακίων Χανίων. Ένας 82χρονος περιπατητής, αμερικανικής υπηκοότητας, αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν περίπου στο μέσο της διαδρομής και ειδοποιήθηκαν οι αρχές μέσω του 199.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανώπολης και την 19η ΕΜΟΔΕ.

Οι διασώστες προσέγγισαν τον ηλικιωμένο, τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν με ασφάλεια εκτός του φαραγγιού, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.