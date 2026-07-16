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Tην ανεξαρτητοποίησή της από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Πόπη Τσαπανίδου

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
16/07/2026 12:09
Tην ανεξαρτητοποίησή της από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Πόπη Τσαπανίδου
PHOTO- INTIME

Με επιστολή της, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η βουλευτής Επικρατείας, κυρία Πόπη Τσαπανίδου, γνωστοποίησε, την αποχώρησή της από την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην επιστολή της, η κυρία Τσαπανίδου, ανέφερε, ότι: «Εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής».

Έτσι, μετά από την αποχώρηση της κυρίας Τσαπανίδου, η Κοινοβουλευτική Ομάδα (ΚΟ) του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διαθέτει 17 βουλευτές.

Οι ανεξάρτητοι  ωστόσο, ανέρχονται στους 47.

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