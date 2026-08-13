Στις φλόγες φορτηγάκι στην Αθηνών – Πατρών

Στις φλόγες τυλίχτηκε φορτηγάκι που κινούνταν στην Αθηνών – Πατρών στο ρεύμα προς Αθήνα.

Συγκεκριμένα, το φορτηγάκι πήρε φωτιά, στο ύψος του Κιάτου στο 109 χλμ και κάηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και οχήματα οδικής ασφάλειας της Ολυμπίας Οδού. Έχει πραγματοποιηθεί εκτροπή κυκλοφορίας, με τα αυτοκίνητα να βγαίνουν υποχρεωτικά στην έξοδο Ξυλοκάστρου προς την παλαιά εθνική οδό για Αθήνα.