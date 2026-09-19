Κέρκυρα: Διεθνές φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιονίων Νήσων

Η Κέρκυρα μετατράπηκε σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή! Στις πλατείες και στα ιστορικά σημεία της παλιάς πόλης παρέλασαν οι φιλαρμονικές και τα μουσικά σύνολα που παίρνουν μέρος στο διεθνές φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιονίων Νήσων.

Μια γιορτή πολιτισμού που κορυφώνεται απόψε, με την κεντρική καλλιτεχνική εκδήλωση του φεστιβάλ στην Κάτω Πλατεία Κέρκυρας, με τη συμμετοχή μουσικών, χορευτικών και χορωδιακών συνόλων, αλλά και την κοινή εμφάνιση των τριών ιστορικών φιλαρμονικών της πόλης και τη συμμετοχή της Ένωσης Χορωδιών Κερκύρας.

Πηγή Βίντεο: Corfu TV News